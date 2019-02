"Isola dei famosi": tra Jeremias e Soleil intesa al bacio

C'è una novità sull' Isola dei Famosi . La relazione tra Jeremias e Soleil , che da subito erano parsi avere una notevole intesa, ha fatto un salto di qualità. La ragazza inoltre questa settimana sarà la leader Tra i due infatti è scoccato il bacio. I due sono sbarcati insieme agli altri a Playa Uva a causa delle condizioni meteo, ma poi saranno sulla Isla Bonita: "Mi fa piacere averlo con me, perché è stato una roccia in questi giorni" dice lei.

Intanto Soleil prende confidenza con il suo nuovo ruolo di leader del gruppo. "Proverò a seguire le orme di Marco che mi è piaciuto molto come leader - dice lei -. Non sono una personal trainer e quindi non so se riuscirò ad avere la stessa scaletta però ci proveremo". Chissà se gli altri saranno contenuti di questi propositi...