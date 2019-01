"Isola dei famosi", nervosismo e malumori: sorgono i primi scontri

Il nervosismo la fa da padrone e contagia Marina e la galeotta Giorgia, anche "grazie" alla complicità di Taylor Mega. L’influencer rivela infatti a Marina che si vocifera che lei non sia contenta dell’isolana e reputi che chi sta male dovrebbe tornarsene direttamente a casa.



Giorgia non reagisce positivamente a queste voci. Ma Marina, avvicinandosi al recinto per un confronto a due, sostiene di non aver mai indirizzato attacchi diretti a lei...



Sull'altra Playa invece Grecia Colmenares spesso si ritrova a espletare le proprie funzioni vitali accanto alla capanna, generando malcontento soprattutto in Paolo Brosio, dato che il suo giaciglio è proprio ai limiti del rifugio.