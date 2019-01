"Isola dei famosi", la Ciurma conquista la propria dote di riso

Sull'Isola dei famosi la ciurma è alle prese con la ruota per conquistare il riso. I naufraghi si sono dovuti confrontare subito con la novità (poco piacevole) di questa edizione. I primi volenterosi a mettersi alla prova di prima mattina sono stati Marco Maddaloni e Aaron Nielsen. Riccardo Fogli e Ghezza invece, poco più in là, si sono ingegnati per la costruzione di un riparo per il gruppo.