Il primo giro di nomination dell' Isola dei famosi ha innescato una serie di dinamiche nel gruppo. I naufraghi hanno votato Marina La Rosa come la più antipatica ma a sorpresa il reality l'ha eletta leader del gruppo, con la possibilità di mandare in nomination un compagno. L'ex gattamorta ha scelto la prorompente Taylor Mega , che non l'ha presa bene. "Chi ha nominato la rosicona di m*** ?" si sfoga la ragazza con la galeotta Giorgia.

Taylor in puntata è stata al centro della polemica per un video pubblicato sui social, in cui diceva di voler partecipare al reality per tre settimane. Alessia, Alda e Alba le hanno chiesto spiegazioni su queste dichiarazioni ma lei non ha saputo giustificarsi del tutto. Proprio per questo gesto scorretto, Marina ha deciso di mandarla al televoto: "Così le faccio fare un paio di settimane, barra tre".



La reazione della Mega non si è fatta attendere: "Essere nominata da una che tutti odiano mi sta bene". Marina e Taylor dovranno convivere per una settimana sull'isola dei pirati. Riusciranno a chiarirsi o la situazione diventerà esplosiva?