"Isola dei famosi", Ghezzal si ritira per motivi personali

Dopo Jo Squillo , che ha abbandonato l' Isola dei famosi per un infortunio, adesso anche un altro naufrago si è ritirato dal reality. Si tratta di Ghezzal , che ha deciso nelle ultime ore di interrompere la sua avventura perché la nostalgia della famiglia, verso cui ha espresso da sempre un fortissimo legame, era diventata troppo forte per poter proseguire. Per questo motivo il televoto è stato annullato.

Il suo percorso sulle spiagge di Cayos Cochinos è iniziato insieme al judoka Marco Maddaloni. I due hanno da subito stretto un rapporto speciale: dai giri della macchina del riso fino all’esperienza sull’Isola dei Pirati, passando per le giornate in mare alla ricerca di granchi e pesci.



Come dimenticare poi l'arrivo della modella cubana Ariadna Romero. Con lei ha mostrato a tutti un naufrago nuovo, quasi nobilitato dalla presenza della ragazza. Il loro rapporto non è mai stato definito. Al "Mi ami?" dell'ex calciatore, la modella non ha mai chiaramente ricambiato, ma di sicuro la loro simpatia rimarrà come una delle più belle del gioco.



Gli ultimi giorni trascorsi sull'Isola sono stati particolari per lui, che ha attraversato un momento di riflessione interiore profonda. Non sono mancate le liti e le polemiche con gli altri naufraghi, ma la lontananza da casa ha messo a dura prova il proseguimento della sua avventura.