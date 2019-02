"Isola dei Famosi 2019", segui in tempo reale la terza puntata

A soli tre giorni dalla precedente puntata si riprende dunque. Tre giorni però intensi, dove le dinamiche del gruppo hanno iniziato a evidenziarsi. Alessia saluta il pubblico e fa vedere subito in collegamento Jo Squillo e Stefano Bettarini, in attesa di entrare. Poi spiega che il televoto è stato annullato perché John Vitale, finito nell'occhio del ciclone per gli insulti social a Barbara d'Urso, ha deciso di ritirarsi. Quindi viene aperto un nuovo televoto tra Giorgia e Alice, televoto in positivo in cui si sceglie chi deve restare. Per quanto riguarda il Divino Otelma invece la Marcuzzi spiega che non è in condizioni gravi, ma ha bisogno di qualche giorno di cure per capire come potrà proseguire la sua avventura.



LA MACCHINA DEL RISO - Si affronta il problema della macchina del riso, quella che va girata da naufraghi della Ciurma per ottenere la razione di cibo. Qualcuno si lamenta dell'eccessiva pigrizia di qualche elemento. In particolare Maddaloni e Ghezzal, che girano sempre, sono furenti, ma di contro gli altri si lamentano del loro eccessivo protagonismo, quasi volessero lavorare per poi rinfacciarlo agli altri. Tra le ragazze sotto accusa c'è Sarah Altobello che rivendica il suo diritto a farsi una passeggiata o un bagno, mentre la Colmenares dice di aver sempre partecipato.