"Isola dei Famosi 2019": i nuovi Pirati, capitanati da Brosio, sbarcano sulla loro Isola

"C'è un abisso, rispetto a prima”, esclama Paolo felice: “C'è aria più asciutta, meno umido, meno vegetazione alta e quindi meno zanzare", aggiunge. Poi i Pirati scoprono con gioa la loro capanna, con il telo: "5 stelle lusso" commentano scherzando. Poi trovano un biglietto su cui c'è scritto: "Il fuoco è un privilegio dei Pirati e vi viene garantito solo quando si spegne per cause di forza maggiore, quindi abbiatene cura...". Questo significa che i Pirati dovranno fare i turni per tenere d'occhio il fuoco: "Non è cambiato nulla allora", esclama demoralizzato Paolo...



Anche i nuovi membri della ciurma sbarcano sulla loro spiaggia, Playa Dos; ritrovando volti amici, o nuove persone da conoscere meglio. I lavori da portare a termine quotidianamente sono molti: ail funzionamento della macchina del Riso, di cui si interessano subito Kaspar e Marina La Rosa, il conforto di Demetra nel ritrovare l’amica Youma e la gioia di Francesca Cipriani per esser tornata in quel luogo magico dove aveva lasciato una parte di sé non molto tempo fa; una gioia mista a preoccupazione per le condizioni di salute del Divino Otelma, scagliato dalla Cipriani nella frenesia della prova ricompensa.