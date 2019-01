"Isola dei famosi", la prima a lasciare la Palapa per sempre è Taylor Mega

LA PUNTATA HA INIZIO - Alessia Marcuzzi saluta subito le sue opinioniste in studio, Alba Parietti e Alda D'Eusanio e si collega con L'Honduras per salutare anche tutti i naufraghi in Palapa e Alvin. Settimana scorsa le prime nomination hanno scatenato una vera e propria tempesta: i naufraghi sono stati separati in due squadre e isole diverse: stasera vedremo come se la sono cavata senza cibo e fuoco! Intanto viene annunciato un doppio appuntamento in settimana, l'Isola infatti torna domenica 3 febbraio.



TAYLOR E E LA TOSSICODIPENDENZA - Dopo aver visto insieme un filmato che racconta i momenti cruciali di questi giorni, Alessia chiama Taylor: vuole parlare privatamente con la ragazza della polemica nata durante la prima puntata in seguito al suo post che annunciava un'uscita dai giochi dopo alcune settimane. Alessia mostra il video in cui Taylor si apre e racconta dettagli molto intimi sul suo passato da tossicodipendente. "Il limite delle tre settimane non c'è più, sono convinta a voler continuare, se il pubblico me lo permette, vorrei andare avanti. Mi ero posta dei limiti perché conosco le mie debolezze, so di essere una persona molto fragile" e poi continua: "Soffro di attacchi di panico e ansia, l'Isola può tirar fuori fantasmi interiori che nella vita di tutti i giorni riesci a seppellire. Ho avuto problemi di tossicodipendenza, il mio passato è difficile. Una persona magari dovrebbe vergognarsi di questo, io, invece, non me ne vergogno. Ma ne sono uscita e da sola...". Taylor spontaneamente fa una dichiarazione e manda un messaggio molto forte e bello, rivolto soprattutto ai più giovani: "Non drogatevi, mai". Alessia le mostra poi un video messaggio della madre Letizia che la conforta e la incoraggia, stringendola in un grande abbraccio virtuale. La sorpresa non è finita qui: la madre, infatti, si collega telefonicamente con la Palapa per salutare Taylor e scambiare due parole con la figlia. "Tacere non vuol dire non sapere" dice la donna riferendosi a quanto successo in questi anni. "Siete stati la mia forza: se oggi sono qualcosa è grazie a voi" risponde la ragazza commossa. Alba Parietti vuole intervenire: "In una settimana sei riuscita a tirare fuori la parte migliore di te. La parte forte è quella che ti ha salvato anche in passato, e sono convinta che sia d'esempio per molti ragazzi che non riescono a farcela da soli". La ragazza torna poi dai suoi compagni naufraghi, raccontando quanto appena successo in studio.



DEMETRA - "Donne con le fragilità: io vi amo!" dice Alessia pensando a Demetra Hampton, un'altra naufraga che settimana scorsa a fine puntata è stata nominata andando così un po' in crisi. La donna ha provato per la prima volta nella sua vita un senso di solitudine che l'ha spaesata, ma per fortuna ha trovato una spalla in Marina La Rosa che in questi giorni l'ha sostenuta e le è stata molto vicino. Dallo studio prende parola il marito di Demetra che la incoraggia a divertirsi e a stare bene, ma su questi punti ha qualcosa da dire Alda D'Eusanio: "Le sue parole dimostrano che gli uomini non capiscono niente: come puoi divertirti se stai lottando con te stessa e contro le tue fragilità? Io ti auguro proprio questo: di dimostrare a te stessa che il tempo passa ma tu vali sempre di più!" La concorrente precisa che il fidanzato, meglio di tutti, la conosce e sa cosa le serve. La Parietti smorza i toni: “Le donne non devono avere paura di invecchiare [...] Metti via la parte fragile e tira fuori la Demetra forte”.