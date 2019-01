"Isola dei famosi", Jo Squillo e Stefano Bettarini pronti a partire per l’Honduras

Tante le novità in serbo per il secondo appuntamento con l'Isola dei Famosi. Giovedì 31 gennaio, in prima serata su Canale 5, saranno in studio Jo Squillo e Stefano Bettarini, due nuovi concorrenti pronti a partire per l’Honduras per unirsi alla ciurma e ai pirati. Nel frattempo, Francesca Cipriani e il Divino Otelma, giunti sulle spiagge di Cayo Cochinos, si contenderanno un posto all'interno del reality condotto da Alessia Marcuzzi.