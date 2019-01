30 gennaio 2019 11:52 "Isola dei famosi", prima caccia al tesoro per i naufraghi Dopo una nottata difficile a causa di una tempesta tropicale ecco la prima prova ricompensa

Caccia al tesoro sull'Isola dei Famosi. I naufraghi affrontano la prima prova ricompensa, dopo una nottata difficoltosa a causa di una tempesta tropicale. Youma e Ghezzal però non potranno partecipare. A loro spetterà l’arduo compito di continuare a far girare la macchina del riso in assenza dei compagni, assieme a Viktorija, che resterà sull’Isola della Ciurma in quanto alla prova parteciperà sua sorella Virginia.

Il gioco si svolge a Selva Horniga ed è una prova ricompensa che servirà anche come spareggio in diretta per determinare il leader settimanale: a squadre da quattro dovranno prima affrontare un percorso per trasportare al secondo gruppo di naufraghi degli ingranaggi pirateschi per innalzare una bandiera nel minor tempo possibile. Nell’ordine, affrontano la prova Kaspar, Demetra Hampton, Marina La Rosa e Taylor Mega, seguiti da Riccardo Fogli, Marco Maddaloni, Aaron Nielsen e Virginia Mihajlović e infine Paolo Brosio, Sarah Altobello, Luca Vismara e Grecia Colmenares. Tutti i gruppi riescono, in tempi diversi, ad azionare l’ingranaggio, scegliendo il barile come ricompensa; all’interno tutti ci trovano del succo d’arancia, da consumare sul posto entro un minuto.