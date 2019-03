"Isola dei Famosi 2019", il videomessaggio della mamma e del figlio per Ariadna Romero: "Noi siamo qui per te"

Ariadna Romero è ospite in studio nella decima puntata dell'Isola dei Famosi. Racconta della sua rivalità con Soleil, dissapori che sono nati da quella che invece sembrava essere una potenziale amicizia. "Non so cosa le abbia dato fastidio di preciso, forse il fatto che mi trovassi bene con Jeremias. Lì sono cominciati i primi screzi".



Alessia Marcuzzi poi le ricorda la sua decisione, una volta finita sull'Isola che non c'è, di non continuare l'avventura nel reality - una scelta dovuta al fatto che le mancasse molto il figlio. Lo stesso che, in un videomessaggio a sorpresa, le viene fatto vedere assieme alla madre.



"Ari, piccola mia, ti amo tantissimo. Sono molto orgogliosa di te e dello sforzo che stai facendo. Il bambino è molto contento, sta bene ed è tranquillo, non preoccuparti. Anche lui in futuro ti ammirerà per i tuoi sforzi, piccola mia. Si sentirà molto orgoglioso della mamma che ha, del tuo coraggio, della forza con cui affronti le cose nella vita. Noi siamo qui per te."