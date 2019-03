"Isola dei Famosi 2019", lite furiosa tra Paolo Brosio e Luca Vismara

Luca Vismara è in nomination assieme a Paolo Brosio, in questa decima puntata dell'Isola dei Famosi, suo nemico giurato. Nell’ultima settimana infatti Paolo sembra aver trovato più di un pretesto per rispolverare una rivalità conclusa soltanto in apparenza: a causare questo scoppio di rabbia è stato il gesto dell’ex allievo di Amici, colpevole di non aver aspettato il suo ritorno per prendere dalle sue cose i suoi occhiali e accendere il fuoco.



Luca però controbatte dicendo che non sarebbe quello il vero motivo, bensì la tensione del giornalista nel doversi confrontare con una possibile eliminazione. “Non ci credo che è solo per gli occhiali – spiega Vismara in confessionale – la sua arrabbiatura viene da questa nomination, la sua prima, che non sia aspettava”.