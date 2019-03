"Isola dei famosi", Kaspar e Stefano contro la leader Soleil

Mentre ci si avvicina alla nuova puntata dell'"Isola dei famosi", Kaspar e Stefano chiacchierano della leader di Playa Uva. I due sospesi, dopo essere stati eliminati e relegati in una zona solitaria insieme, hanno costruito un particolare affiatamento e una visione unitaria. Mentre si mettono a pescare all'alba sull’Isola che non c’è, Kaspar punta il dito contro Soleil: "Non è buona a far nulla". Lui e Bettarini sentenziano: "E' la procacciatrice di guai, non di cibo".