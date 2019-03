"Isola dei Famosi 2019", si scatena il cocco-gate: Soleil accusata di averne nascosto un pezzo

"Io ho visto tutto. Erano Grazia, Graziella e grazie al cocco!" Così Luca Vismara accusa Soleil i suoi complici, Sarah e Riccardo, di aver nascosto un grosso pezzo di cocco durante la consueta distribuzione agli altri naufraghi nel corso della decima puntata dell'Isola dei Famosi. Lei si difende dicendo di non aver fatto nulla ma il cantante è sicuro di quanto ha visto e parlandone con Marina trova la conferma ai suoi sospetti. A quel punto interviene anche Marco, che commenta: "Non è un caso che adesso lei ce lo dà in mano. Non ti fa vedere manco le porzioni fatte".