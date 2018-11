Silvia Provvedi contro Lory Del Santo: "Sei ipocrita, ritratti in continuazione"

Gli animi si scaldano già dopo i primi minuti, nella tredicesima puntata del Grande Fratello Vip. Tutto ruota attorno al cosiddetto "caso Lory Del Santo": nel corso di un confessionale, infatti, l'attrice aveva sottolineato come la storia d'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi e quella tra Stefano Sala e Benedetta Mazza in qualche modo avesse favorito i quattro concorrenti.



In studio scoppia il caos ma Lory, interrogata da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, sembra ritrattare in parte le sue affermazioni: "Mi piace osservare ed essere obiettiva. Ho detto solo che per i telespettatori siete diventati personaggi per queste vostre relazioni". Silvia Provvedi non è d'accordo e alla domanda della Blasi, dopo un'iniziale reticenza, sbotta: "Lory è poco credibile, ritratta in continuazione". Un'affermazione che la Del Santo non accetta e alla quale ribatte: "Se tu pensi male pensalo, lo fai spesso" ribatte, un'uscita che manda su tutte le furie Silvia: "Ma che me ne frega a me di te. Dal momento in cui ti esponi devi accettare le critiche".