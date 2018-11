Grande Fratello Vip, nella Casa scoppia la febbre del sabato sera

Serata di festa nella Casa del Grande Fratello Vip . Gli inquilini ricevono il make up e un cesto di costumi dal sapore vintage, boa di pellicce, fuseaux cangianti, pantaloni a zampa, giacche di paillets e parrucconi afro per fare un salto indietro nel tempo. L’atmosfera è quella giusta, i concorrenti sono carichi, e le porte della Casa, anch'essa vestita in stile '70, si splancano con luci straboscopiche e il sound della disco music.

Inevitabile pensare cosa sarebbe accaduto con Ivan Cattaneo ancora nella Casa. Il pensiero all'ex compagno corre fugace tra i concorrenti che poi si lasciano andare al divertimento. Balli sfrenati, singoli e di gruppo, i parrucconi afro che ondeggiano. E poi ovviamente un brindisi. E' Silvia a tenere il pallino mano proponendo un cin cin di buon auspicio a ciascuno dei coinquilini. Allo chef Mainardi augura "un anno di svolta, di costruzione di vita, perché hai la persona giusta a tuo fianco che merita una persona speciale come te". Per i "Fralemi" un brindisi dalla duplice valenza: "Ai miei amici pazzeschi, indipendentemente dalla vostra storia, spero che siate sempre l’uno per l’altra un punto di riferimento".



E poi ancora un pensiero a Lory ("Spero che potrai vivere questa esperienza fino alla fine al meglio e spero che siamo stati dei buoni compagni di avventura, sono contenta di averti trovata") e a Benedetta: "Benny ti amo, spero di rivederti e averti nella mia vita per sempre!".