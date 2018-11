Grande Fratello Vip, la rivincita di Silvia dopo le lacrime

Nella notte Silvia Provvedi piange consolata dalla sorella Giulia. Le due si isolano dal gruppo e in cucina parlano fitto fitto sul loro percorso nella Casa del Grande Fratello Vip: “Ci pensi che potrebbero dividerci ma quando accade ti fa strano” confida Giulia alla gemella riferendosi alla separazione in vista della finale come due concorrenti. “Comunque vada è stato un successo per me e te, se arrivo in finale o no io sono con te”. Silvia ripercorre la sua esperienza fiduciosa di trovare una nuova strada anche fuori.