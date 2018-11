"Grande Fratello Vip", parla Pierluigi Gollini: "Non ho mai tradito Giulia Provvedi"

"Io gioco a calcio, gli altri coi sentimenti delle persone. Non voglio rincorrere il caos mediatico e rischiare di aumentare la popolarità di chi cerca pubblicità: dico solo che non ho mai tradito la mia fidanzata Giulia Provvedi e che ho la coscienza pulita". Il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini, al centro della cronaca rosa perché accusato di aver tradito la fidanzata concorrente del “Gf Vip 3”, parla per la prima volta al settimanale "Spy" nel numero in edicola da venerdì 23 novembre.