"Grande Fratello Vip", Giulia Provvedi in lacrime dopo il "tradimento"

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " Giulia Provvedi è sempre più in crisi. Ora che non fa più coppia con Silvia, i rumors sul presunto tradimento del fidanzato l'hanno destabilizzata. Giulia è disperata e non può neanche contare sull'appoggio della sorella in questo momento difficile. "Mi vengono in mente solo le pagine dei giornali, ora devo pesare solo a me", dice.

Giulia e Silvia comunicano attraverso la porta divisoria e la sorella cerca di calmarla: "Non prendere decisioni affrettate. Ha commesso una leggerezza e i chiacchiericci sono partiti. Tu devi essere fiera di te perché sei fedele e rispettosa. Rimani concentrata su di te perché lo meriti".

Così Giulia decide di non arrendersi e di farsi forza: "Rimango fedele a quello che ci siamo detti prima che venissi qua. Non ho niente da rimproverarmi. Sa che lo amo da morire. Però devo pensare a me adesso... la cosa che mi dispiace è che lui avrebbe potuto evitare certe situazioni. L’unica cosa che posso fare qui è rispettarlo e amarlo. Non sono nella sua testa e non so se quello che hanno detto è vero oppure no. Non mollo perché so quello che ho dato a lui e quello che ho dimostrato".