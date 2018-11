"Grande Fratello Vip": Francesco e Giulia divisi... litigano anche attraverso la porta

Durante la cena si riflette sui temi trattati in puntata; Giulia sembra pensierosa “Perché hai detto che la mia storia con lui era finita?” domanda a Lory riferendosi a delle immagini di un Confessionale della regista mostrato durante la puntata. “Sembrava che tu dicessi che io e Francesco ci frequentavamo solo a fini televisivi; che eravamo finti” continua la bella influencer. Lory prova a spiegarle “Ho detto fino ad oggi sono stati veri. Non sapevo cosa sarebbe successo dopo quel giorno che non vi salutavate più. Ho solo auspicato che trovaste un accordo di qualunque tipo per tornare almeno a salutarvi”. La ragazza accetta la spiegazione della regista; per lei è molto difficile essere obiettiva a causa della sua insicurezza “Purtroppo ho sempre paura di essere giudicata. Io ti stimo Lory perché tu sei una donna sicura, non sei come me” spiega la Salemi.



L’insicurezza e il costante timore di sbagliare influenzano la ragazza anche nel rapporto con Francesco, a tarda notte hanno una nuova discussione attraverso la porta divisoria che separa la Casa dalla Caverna. La ragazza si lamenta dei modi bruschi di Francesco che le risponde piccato “Tu dici certe cose in confessionale e poi me ne dici altre quando parliamo a quattro occhi”. Giulia lo accusa ancora una volta di aver cambiato atteggiamento negli ultimi giorni ma Francesco non ci sta “Io mi sono sbilanciato con te, parlandoti della mia gelosia. Sei tu che non ti sbilanci!” I toni si fanno più accesi, la separazione non aiuta la conversazione che si interrompe bruscamente senza aver raggiunto un punto di incontro.