Grande Fratello Vip, Cecchi Paone contro tutti: "Mi avete lasciato solo"

"Eccovi di nuovo qui, non posso dire che non mi siete mancati - esordisce -, non mi è mancato il modo e il motivo per cui sono stato eliminato. In fondo cosa ho detto? Per avere una possibilità nella vita bisogna studiare". Il giornalista ne ha per tutti. Ovviamente per le gemelle Provvedi ("Siete stati terribili nei modi e nei contenuti, siete state comunque sincere, avete esultato perché volevate liberarvi di me. Ma siete state così ipocrite perché non mi avete neppure salutato") ma sulla graticola mette anche Walter ("Mi ha sorpreso e deluso perché pur avendo idee opposte ti ho sempre rispettato, sul tema della cultura mi hai dato ragione, e poi al momento del responso mi hai mandato via da solo, ma come è possibile?"), Stefano ("Anche tu non hai avuto il coraggio di accompagnarmi come si usa fare") e per Monte ("Ti sembra normale lasciarmi andare via senza accompagnarmi? Come per liberarsi di un problema").



Insomma, la cosa che a Cecchi Paone non è andata giù è stato il modo in cui è stato lasciato andare in completa solitudine, una cosa che non era mai accaduta nella storia del programma. Da questo punto di vista anche Jane non è immune da critiche ("Sei inglese e sai cos’è il fairplay , ma non ti sei mossa di un millimetro dal divano"), così come Ivan ("Anche tu sei rimasto immobile") e Lory ("Non ho capito cosa hai detto quando sono stato escluso e non ho sentito vibrazioni difensive"). Per Martina poi il rimprovero è ancora più forte: "Ho passato 3 settimane a dirti quanto sei bella, delicata, misurata, brava, vuoi diventare giornalista senza prendere posizione? Senza dire che la cultura è fondamentale? L’informazione prevede cultura, chi ti crede?".