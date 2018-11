17 novembre 2018 13:15 Grande Fratello Vip, Monte a Salemi: "Come sempre hai frainteso" Periodo duro per la "coppia" che alterna momenti di discussione a episodi di tenerezza

L'amore litigarello tra Giulia Salemi e Francesco Monte continua a tenere banco nella Casa del "Grande Fratello Vip". Battibeccano a cena, si appartano nella Panic Room per parlare in modo pacifico, ma alla fine il clima si surriscalda. "Se non siamo in grado di comprenderci e di capirci per ora lasciamo andare. Ci mettiamo uno stop e facciamo un passo indietro", dice l'influencer. Ma poi...

Si cercano, si abbracciano e si baciano. Poi però basta una miccia per fare esplodere tutto. "Dobbiamo riuscire a trovare una conclusione alle nostre discussioni", ha sottolineato Giulia in giardino dopo l'ennesimo "scontro", avvenuto a tavola con Monte.

Ma poi i Fralemi non riescono a trovare un punto d'incontro nemmeno quando decidono di appartarsi in Panic Room per capire cosa sia meglio per loro. Monte infatti interrompe loro conversazione.



Francesco si sfoga poi con Walter, Andrea e Le Donatella. "Per certi versi sembra che tu abbia un istinto paterno", gli dice la gemella mora. Lui non nega, poi sposta il discorso sulla gelosia e sui alcuni comportamenti della Salemi che proprio non ha digerito.