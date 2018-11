Grande Fratello Vip, in cerca di una donna da scoprire per Walter

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " prosegue l'operazone #UnaDonnaPerNudo . Gli inquilini sono alla caccia della donna che possa "scongelare" Walter e riaccendere in lui la passione. cosa che non è riuscita nemmeno alla ballerina cubana arriva in Suite giovedì. I Vip allora provano con le grandi forme proponendogli la Cipriani , ma lui è irremovibile... "Io vi ringrazio - dice -, Francesca è una bella ragazza, ma non ci siamo ancora".

I ragazzi però non si danno per vinti e provano a mettere sul piatto i nomi di Lisa Fusco e dell’estetista Annalisa. Ma la risposta di Walter è sempre la stessa: "Non ci siamo!". Per Giulia Provvedi bisogna proprio cambiare strada e andare sull'ideale di perfezione.



Le ragazze allora provano a ricapitolare i requisiti mettendo al primo posto il carattere, che per Walter è un elemento cruciale. "Vorrei una donna riservata, da scoprire" dice lui e lancia un nuovo hashtag: #UnaDonnaDaScoprirePerNudo. Stare con l’attore però non è affatto facile, lui racconta ai compagni le lamentele più consuete rivoltegli dalle ex: "Con me non ci si annoia, però si lamentavano che era come stare sulle montagne russe. Amo le cose semplici e ho bisogno dei miei momenti di solitudine". Le selezioni di #UnaDonnaPerNudo continuano.