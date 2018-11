"Grande Fratello Vip", Lory Del Santo: "Mi fa paura affrontare la realtà"

Lory si apparta con alcune delle ragazze in un angolino della Caverna e dà sfogo alle sue preoccupazioni e ansie legate alla morte del figlio Loren, poco prima che entrasse nella Casa. Poi si parla del padre di suo figlio Devin, della sua assenza e indifferenza: “Non lo vedo da 26 anni ma non lo giudico, io rispetto molto le scelte di una persona". Poi racconta aneddoti sulla sua vita privata.

LA PUNTATA DI STASERA - In prima serata su Canale 5 la 13esima puntata. Il gruppo ha trascorso gli ultimi giorni in Caverna tra momenti di riflessione e commozione ma anche tanto divertimento. A proposito di lacrime, Grande Fratello premierà quelle dello chef Andrea Mainardi che sente molto la mancanza della sua famiglia. Al centro della puntata anche le insinuazioni di Lory Del Santo e non mancheranno le sorprese... Non sempre gradite. Infatti, oltre al verdetto del televoto che decreterà chi dovrà uscire dalla Casa tra Martina Hamdy, Stefano Sala e Walter Nudo, ci sarà ancora un’eliminazione a sorpresa.