Grande Fratello Vip verso la settima puntata, tra liti e baci

Lunedì 29 ottobre, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con "Grande Fratello Vip" condotto da Ilary Blasi, con Alfonso Signorini. Giunti alla settima puntata ecco che strategie e particolari simpatie si palesano in maniera inequivocabile. Non mancano gli scontri, in particolare quello tra Francesco Monte ed Elia Fongaro: i due ragazzi, infatti, vivono delle ore particolarmente calde e Grande Fratello chiederà loro si spiegare i motivi di tanto attrito.