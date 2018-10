Grande Fratello Vip, notte di "Obbligo o Verità" tra spogliarelli e baci proibiti

Tutto viene lasciato a un tabellone con una freccia girevole che si ferma sull'obbligo o la verità e con i nomi degli inquilini. A gestire il gioco è Silvia Provvedi. Il primo a essere chiamato è Elia che deve baciare Jane . L'ex velino non se lo fa dire due volte bacia l'Alexander tra gli applausi di tutti i Vip. Martina tra le risate dei compagni sentenzia: "Il primo bacio del Grande Fratello Vip". Il primo di lunga serie visto quello che accade dopo! E' lo stesso Elia a dover far girare la ruota sul tabellone e il destino sceglie Francesco "obbligo" dice Elia prima di comunicargli che dovrà baciare Giulia Salemi! Monte non batte ciglio e tra gli applausi bacia la bella influencer.

Francesco si prende la sua "vendetta" con Martina facendole baciare Fabio, che appare piuttosto imbarazzato. Ma il povero Basile ha poco da essere imbarazzato: finisce con l'essere anche la vittima di Walter, che impone un altro bacio per il judoka da parte di Silvia. Le Donatella pensano bene di mettere un po' di pepe interrompendo la serie di baci tra uomini e donne proponendo un bacio Martina e la Salemi. E le due ragazze danno vita un bacio appassionato che scatena entusiasmo.



Lory è obbligata da Ivan a fare un massaggio interno coscia a Walter. La Del Santo non se lo fa dire due volte. La Weber è costretta a spogliare Basile fino a lasciarlo in mutando, e anche qui l'obbligo è di quelli a cui ci si presta senza troppe obiezioni... La Monsé opta per un obbligo per Stefano Sala: dovrà baciare romanticamente Benedetta. Il modello costringe a sua volta Jane a un piacevole obbligo, dovrà dormire con la persona che più preferisce, e non è difficile capire su chi cadrà la scelta… Ma l'Alexander si vendica con Sala imponendogli un nuovo bacio con la Mazza: questa volta con la lingua! E lui non si tira indietro...



Il gioco finisce però con un velo di malumore. Giulia una verità rivolta a Martina: "Chi vorresti fosse eliminato lunedì?" chiede e lei risponde: "Ivan perché lo vedo sofferente, sarebbe più felice fuori". Ma Cattaneo non la prende affatto bene.