"Grande Fratello Vip", per Silvia Provvedi notte di lacrime: "Non ho sbagliato"

Notte difficile per Silvia Provvedi . Dopo il duro faccia a faccia con Fabrizio Corona avuto nel corso della sesta puntata del " Grande Fratello Vip ", la ragazza ha scaricato tutta la tensione scoppiando in lacrime e confidandosi con la sorella Giulia, che ha provato a consolarla. "Piango solo dal dispiacere - dice -. Non ho ripianti: vedo un uomo che non conosco, malandato ed è un dispiacere per me, perché io ho fatto il possibile per lui".

Durante l'incontro con Corona Silvia si è mostra forte e irremovibile, non ha ceduto un attimo alle parole del suo ex compagno. Ma il confronto ha lasciato comunque un segno profondo dentro di lei, che ha bisogno di sfogarsi. "Mi sento liberata, ma al contempo non riconosco la persona che ho amato - si sfoga -. Non comprende, poi ha avuto degli scatti di rabbia. Io sono felice di aver voltato pagina, quando glielo ho detto ho visto il vuoto nei suoi occhi. Io non reggo più quello sguardo lì,non lo voglio più".



Giulia prova a consolarla. "Per te l'importante è cercare la tua felicità - le dice -, perdonalo, sii superiore. Non devi più stare male per lui, ma devi solo ricominciare". Tutte cose che Silvia sa bene, al punto da averle dette direttamente a Corona durante l'incontro. Ma se da una parte è consapevole di cosa sia il bene per lei e abbia preso una decisione forte, Silvia non può che soffrire di fronte all'uomo che ha amato. "Quando l'ho lasciato così, la nostra chiusura è stata per lui un declino, non sta bene - dice -. Dopo due anni che lotti e ti riduci così e una sconfitta. Anche oggi mi ha fatto capire che sono riuscita reggere il colpo, ma mi fa male così. Questa è un’altra dimostrazione di come non cambierà mai".