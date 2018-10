Grande Fratello Vip, faccia a faccia acceso tra Francesco ed Elia

“Sei un individualista, pensi solo ai fatti tuoi”. Si scatena la lite tra Francesco Monte ed Elia subito dopo cena nella casa del " Grande Fratello Vip ". “A me così non ti rivolgi” risponde l'ex velino che prova a far valere le sue ragioni. Erano stati i commenti del modello sul dialetto di Monte e far innervosire Francesco. I due si confrontano con toni accesi. “Mostrati per quello che sei, sei un manipolatore” dice Francesco prima di accusarlo anche di usare il suo rapporto con Jane.

I due non chiariscono e si spera solo che la notte porti consiglio. Elia raggiunge la Alexander in giardino, Francesco si rifugia in camera per sfogarsi ancora con Andrea e Martina. “A me infastidisce quando le persone vanno avanti in maniera subdola” alludendo all’accusa rivolta prima all’ex velino.