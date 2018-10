Dopo il ritiro dal Grande Fratello Vip, Maurizio Battista ha fatto il suo ingresso nello studio di Ilary Blasi dove ha raccontato la sua avventura nella casa, descrivendola come un'esperienza significativa che segna e che ti fa riflettere molto. "Stavo male, io soffro anche di acufene, mi mancavano i miei affetti - ha spiegato il comico che aggiunge - mi dispiace aver lasciato il reality ma non me ne pento". Maurizio Battista ha poi salutato tutti i concorrenti ancora in gioco, evidenziando l'importante legame creato con Elia: "Stiamo parlando di un ragazzo che ha tanti problemi dentro, siamo riusciti a tirarne fuori qualcuno." Aggiunge Maurizio, che non riesce a trattenere le lacrime.