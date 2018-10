Attimi di tensione durante la quarta puntata del Grande Fratello Vip, che ha visto un serrato confronto tra la Marchesa D'Aragona e la contessa Patrizia De Blanck, entrata nella casa più spiata d'Italia proprio per il confronto. Al centro della discussione la vera nobiltà di Daniela, che sull'argomento non ammette nessun attacco: "Denuncerò per diffamazione tutte le persone che mi stanno accusando - promette la donna prima di scontrarsi duramente con la De Blanck, sfiorando addirittura lo scontro fisico.