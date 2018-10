Grande Fratello Vip, Francesco Monte incontra la mamma di Giulia Salemi: "Non scontratevi"

"Da quello che ho osservato in queste tre settimane mi sembri un bravo ragazzo, con dei buoni principi. Ti chiedo soltanto la cortesia di confrontarti con dolcezza con Giulia quando avete dei punti di vista diversi." È durato soltanto pochi istanti l'incontro tra la mamma di Giulia Salemi e Francesco Monte, ma il faccia a faccia potrebbe lasciare il segno.



Nel corso della quarta puntata del Grande Fratello Vip Fariba ha chiesto al concorrente del reality quali siano i suoi sentimenti per la figlia, ma Francesco non si sbilancia e di fronte all'invito della donna di allontanarsi da Giulia per capire cosa ci sia davvero tra di loro, lui commenta: "Noi facciamo quello che ci sentiamo, senza farci condizionare dagli altri".