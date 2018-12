10 dicembre 2018 01:49 "Grande Fratello Vip", Walter Nudo re dei reality: il trionfo è tutto suo Si è conclusa la terza edizione del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Secondo Andrea Mainardi, terza Silvia Provvedi

E' Walter Nudo il trionfatore della terza edizione del "Grande Fratello Vip", il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Al termine di una finale ricca di emozioni, Nudo si è dimostrato capace ancora una volta di arrivare al cuore dei telespettatori, dopo aver già vinto l'Isola dei Famosi 15 anni fa. Secondo posto per Andrea Mainardi, terza piazza per Silvia Provvedi.

C'è anche un posto vacante, quello che sarà occupato dal vincitore al televoto tra Stefano e Benedetta. Stefano dice di sperare che sia la ragazza a combattere per la vittoria finale, lei si dice completamente in confusione ma comunque vada sarà felice: se passasse Stefano farà il tifo per lui fino alla fine.



UNA SORPRESA PER I FINALISTI - Ilary chiede a tutti di andare in giardino davanti al maxi schermo. Ci sono tutti i concorrenti che hanno partecipato a questa edizione. E poi viene mostrato un filmato che riassume il meglio di quanto accaduto in questi 77 giorni. Si torna in studio dove Signorini sottolinea le tante emozioni che si sono viste. E ringrazia "a cuore aperto" gli autori. "E' bello vivere un pezzo di vita insieme" dice Alfonso.



IL RISULTATO DEL PRIMO TELEVOTO - E' il momento di capire chi, della "coppia" tra Stefano e Benedetta, si aggiungerà agli altri finalisti. Prima Ilary vuole svelare a Stefano che una persona molto legata a lui fa in realtà il tifo per Benedetta. E' sua mamma. Viene mostrato un filmato in cui si vede come la signora Simona faccia il tifo per la coppia. Alfonso chiede a Stefano se una volta tornato a casa incontrerà Dasha. Lui risponde che non ha più avuto notizie e comunque con Benedetta il legame resterà forte. Di amicizia o qualcosa di più si vedrà. Ilary chiude quindi il televoto. Il pubblico ha deciso: ad abbandonare la Casa è Benedetta, Stefano è il quinto finalista. Una vittoria sul filo di lana visto che percentuali sono 51% contro 49%.



UNA TENERA SORPRESA PER STEFANO - Ilary apre il collegamento per parlare con Sala. Gli chiede cosa gli è mancato di più in questi mesi. Lui risponde "la mia bambina" senza alcuna esitazione. Parte quindi il freeze. Entra in Casa Dayane Mello, la madre della figlia di Stefano. "Siamo super orgogliosi di te, sei un papà fantastico" gli dice. Dopodiché lo prende e lo porta con sé. Si fermano davanti al maxi schermo, fuori dalla Casa, su cui c'è Ilary. E arriva la piccola "Bubi" (così Stefano chiama Sofia).



LA PRIMA SFIDA - Vengono messi in sfida al televoto Francesco e Andrea, ovvero i due vip che erano arrivati direttamente alla finale senza passare da una votazione popolare perché eletti dalla Casa.

EMOZIONI PER ANDREA - In attesa di scoprire chi sarà l'eliminato, c'è tempo per delle sorpresa per i due vip in nomination. Ilary chiama prima Andrea. Gli chiede di guardare nel led, dove è inquadrata una cloche. Mainardi deve andare in caverna. Sotto la cloche c'è un mazzo di rose rosse con al centro un broccolo. Una citazione del regalo che Andrea fece alla sua compagna per il primo compleanno. Nel giardino della caverna trova poi dei seggiolini da cinema. Andrea si accomoda, Ilary gli chiede di andare indietro con la memoria al 23 dicembre del 2017, quando lui affittò un cinema apposta per chiederle di sposarlo (nozze i cui preparativi sono stati sospesi proprio per la sua partecipazione al Gf). Viene fatto passare un video che si conclude con una lettera d'amore di Anna per lui. Lei non ama i riflettori e quindi non ha voluto essere in trasmissione. Ovviamente è uno scherzo e lei appare alle sue spalle. E lui può finalmente lasciarsi andare a un pianto a dirotto.



TOCCA A FRANCESCO - Anche per Monte è il momento delle sorprese. Anche lui deve andare in stanza superled. Ilary gli dice che è emerso chiaro che per lui è difficile tirare fuori le emozioni che prova. Lui ammette di fare fatica a lasciarsi andare come fa per esempio Andrea. La Blasi lo invita a fare un piccolo viaggio indietro nel tempo. Gli mostra un'immagine del primo giorno del reality, in passerella prima di entrare. Dopodiché deve uscire e seguire un percorso dove si trova davanti a una foto della sera in cui ha incontrato il padre. Il percorso prosegue e lo porta a una foto dove si trova con i suoi amici, abbracciato a Giulia. Lui dice di avere avuto un po' la possibilità di abbassare le barriere. "E' uscito un lato mio del Francesco che aveva 20 anni". In quanto a Giulia dice di aver fatto uscire con lei il suo lato "più cucciolone, che avevo perso negli anni". L'ultima foto è Francesco bambino, con suo fratello e sua mamma. Gli occhi si fanno lucidi. E parte il freeze. Entra Stefano, il fratello di Francesco e l'abbraccio tra i due è molto intenso.



BENEDETTA IN STUDIO - La prima eliminata della serata arriva in studio. Ovviamente la prima domanda è sul suo futuro con Stefano. Lei va con i piedi di piombo: "Adesso piano piano capiremo tutto". Dopo il consueto video-riassunto della sua esperienza nella Casa lei commenta dicendo di essersi distinta per aver portato un po' di dolcezza. Ma non sono state tutte rose e fiori. Ci sono state anche le critiche di suoi compagni di avventura. Il confronto è duro soprattutto con Eleonora, che, come si vede in un clip, ha fatto su di lei alcuni apprezzamenti poco simpatici.



L'ESITO DELLA SFIDA - Ilary chiude il televoto e Francesco e Andrea arrivano in studio. Si pongono davanti a due leggii sui quali vengono posate le buste che contengono il verdetto. Sono quattro buste anche se il verdetto è uno solo. Monte apre la prima busta, ed è vuota. Andrea invece trova l'esito del televoto: l'eliminato è Francesco, Mainardi prosegue nella sua avventura.

LA ROULETTE RUSSA - Adesso tutti in stanza super led. Ci saranno due sfide al televoto e le coppie saranno decise dalla sorte. Si tratterà di pescare dei piramidali: chi troverà sotto lo stesso colore sarà accoppiato. Andrea trova un bianco, Silvia anche. Quindi le coppie saranno Andrea e Silvia e Walter e Stefano. I vincitori di queste due sfide andranno a un televoto finale che decreterà il vincitore di questa edizione. I primi due a mettersi in gioco sono Walter e Stefano.



WALTER E I FIGLI - Nudo viene convocato in giardino. Si affronta il tema figli, visto che Water ha chiesto loro scusa per averli coinvolti in un reality. Spiega come avessero patito all'epoca della sua partecipazione all'Isola dei famosi, 15 anni. E anche se sono cresciuti, staccarci per tanto tempo è dura. Ma c'è un messaggio per Walter. Uno dei due figli, Elvis, è a San Pietroburgo e non è potuto venire, ma l'altro, Martin è qui. Entra nella Casa e i due si abbracciano. In realtà anche Elvis è lì e la sorpresa per Walter raddoppia.



STEFANO E LA MAMMA - Si torna sul fatto che la mamma di Stefano fa il tifo per Benedetta. Lui commenta dicendo di essere consapevole che quando si mettono di mezzo le mamme è un casino e aggiunge di voler "risolvere da solo la mia vicenda". Mamma Simona è però lì ed entra in Casa. Sono tutti entusiasti di conoscerla.



IL VERDETTO - Il televoto flash viene chiuso dalla Blasi ed è il momento di capire chi sarà il primo finalista. Ad abbandonare la Casa è Stefano, e Walter Nudo resta in gioco.