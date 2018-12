"Grande Fratello Vip", i pronostici di Stefano e Benedetta

Ultimi giorni per i concorrenti del " Grande Fratello Vip ". Stefano e Benedetta chiacchierano in giardino e la modella realizza che la finale sarà il 10 di dicembre, un numero a lei particolarmente caro. Ormai manca poco alla fine di questa esperienza e i due iniziano a fantasticare sul giorno della diretta, ipotizzando colpi di scena e possibili vincitori.

"Secondo me vinci, scommetti?" dice Stefano a Benedetta, che invece è di tutt’altro avviso. E' molto felice di essere riuscita a superare l’ultima nomination contro Lory del Santo e di essere arrivata alla fase finale, ma non crede di poter essere la vincitrice di questa edizione. "Tante ragazze possono rivedersi in me, in Confessionale parla tanto di me, forse faccio ridere e sto simpatica".