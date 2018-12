"Grande Fratello Vip", Francesco: "Troverò una Giulia diversa"

Francesco ripensa alle parole di Fariba, la mamma di Giulia, e non riesce proprio a comprendere il perché di certe affermazioni: "Quel discorso ha danneggiato Giulia, mi dispiace molto di questo, oltre al fatto che sia uscita, meritava di stare qui e finire il percorso". Monte spera che questa settimana possa servire alla Salemi per "sistemare" il rapporto con la madre "troppo ingombrante". Per Francesco, Fariba si intrometta in modo esagerato nella vita della figlia.