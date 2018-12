Il giorno dopo la semifinale, nella Casa del " Grande Fratello Vip " alcuni concorrenti sono alle prese con pene d'amore, sebbene di segno diverso. Walter legge e rilegge la lettera della sua ex moglie nella quale lei dice di amarlo ancora. E il pensiero corre a lei e a cosa potrà accadere una volta finito il programma. Di tutt'altro genere l'umore di Stefano nel pensare alla sua fidanzata Dasha. "Con lei è finita, ne sono certo" dice.

Sfogandosi con Silvia prova a tracciare un bilancio di quella che potrebbe essere la situazione. La sua convinzione è che ormai la storia sia arrivata al capolinea. "L'ho capito da tutto - dice lui -, ci proverò fino alla morte, ma so che sarà una minestra riscaldata". Parole che fanno trasparire rammarico e dolore. Evidentemente l'amicizia con Benedetta non è quello che molti hanno pensato, e lui una speranza di recuperare con la fidanzata ancora l'aveva. Ma adesso qualcosa è cambiato.



Gli ultimi segnali sono state quelle voci fuori dalle mura di Cinecittà. "Se mi hanno urlato goditi Benedetta è perché hanno delle notizie certe". Silvia prova a consolarlo e a farlo ragionare al tempo stesso. La Provvedi gli fa notare come il rapporto con la Mazza sia effettivamente andato un po' oltre ma al tempo stesso si dice sicura che potrà recuperare con Dasha. Tutto dipende da lui: deve farsi delle domande, capire cosa vuole e solo dopo essersi chiarito con se stesso prendere una decisione. Qualunque possa essere.