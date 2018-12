3 dicembre 2018 01:20 "Grande Fratello Vip": Walter e Andrea volano in finale Il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini è ormai in dirittura dʼarrivo. Eliminate Lory e Giulia Salemi. Benedetta e Stefano al televoto per lʼultimo posto libero

Semifinale ricca di emozioni per il "Grande Fratello Vip". Nel reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini, sono stati scelti gli altri due finalisti che affiancheranno Francesco Monte e Silvia Salemi: sono Andrea Mainardi e Walter Nudo. Eliminate Giulia Salemi, finita al televoto per una sanzione inflittale dal Grande Fratello, e Lory Del Santo. Benedetta e Stefano si giocano al televoto l'ultimo posto disponibile.

Ilary preannuncia una puntata "fulminante", con doppia eliminazione e due finalisti in arrivo. E poi c'è l'attesa per il risultato del televoto tra Benedetta e Lory. Prim di passare alle dolenti note si ripercorrono i momenti di festa vissuti in questa settimana. Da quelli con il cast di "Priscilla", alle feste nella suite, fino al compleanno di Silvia Provvedi.



UN PROVVEDIMENTO PER GIULIA - Arriva subito il momento del caso spinoso di questa sera. Si parla dell'incontro tra Giulia e Fariba nella scorsa puntata. Il problema è nel breve dialogo in farsi fatto dalle due durante il loro incontro. In precedenza c'era stato un lungo "monologo" di Giulia nella Casa, in persiano, in cui aveva chiesto alla mamma "di fare qualcosa" perché qualcuno "le stava facendo il malocchio". Si vede poi il confronto tra Giulia e Francesco in caverna dove lui dice che Fariba, che ha chiesto a Giulia di dire a Monte di tranquillizzare i suoi amici sui suoi sentimnti, ha fatto un discorso fuori luogo. Si torna in diretta. Ilary fa notare alla Salemi che Fariba le ha riportato delle cose che stanno accadendo all'esterno, cosa che non si potrebbe fare. Ilary quindi annuncia a Giulia la decisione del Grande Fratello di prendere dei provvedimenti nei suoi confronti.



LO SFOGO DI GIULIA - Il collegamento si chiude ma intanto Giulia si sfoga con i compagni. Spiega che per lei questa era un'occasione importante per fare finalmente qualcosa da sola, "avevo chiesto a mia madre di farmi fare il mio percorso da sola". Ilary ricorda però che il regolamento parla chiaro e che in un caso come questo deve intervenire duramemte.

IL RISULTATO DEL TELEVOTO - Silvia e Francesco vengono invitati da Ilary ad andare in confessionale per prendere la busta con il risultato del televoto. I due aprono la busta e il nome dell'eliminata è quello di Lory Del Santo. Prima di farla uscire però Ilary le mostra il filmato con il meglio della sua esperienza nella Casa.



LA PUNIZIONE PER GIULIA - Ilary chiede a Giulia di andare a prendere la busta nera e portarla in salotto. La Blasi le legge un comunicato del Gf in cui emerge l'accusa di aver ricevuto informazioni di quanto accade fuori dalla Casa, espressamente proibito dal regolamento. Giulia apre la busta dove c'è scritto il suo destino: andrà direttamente al televoto. La Salemi deve scegliere poi uno dei ragazzi con cui andare in nomination e sceglie Andrea. Ma è un trabocchetto: in realtà, a sua insaputa, Giulia in questo modo ha reso Mainardi immune da questa eliminazione. Di contro Andrea deve dare il via a una catena di salvataggio che si concluderà con lo sfidante al televoto per Giulia. Il primo salvato è Walter, che decide di salvare Benedetta mandando così Stefano al televoto con Giulia.



L'AMORE DI WALTER - Si riprende il discorso fatto con Walter nella scorsa puntata circa la sua ex. Lui ammette che il sentimento è ancora forte. Ma non sa che c'è una sorpresa in arrivo per lui... Ilary gli dice di andare in giardino dove trova una scenografia da fiaba, con candele accese e petali di rosa per terra. Ad attenderlo c'è un piccolo scrigno ma prima di aprirlo gli viene mostrato un video in cui Celine gli legge una lettera d'amore. Walter è provato, commosso, senza parole. Lui non vuole rispondere adesso, dice che le parlerà quando la incontrerà.



UNO SCHERZO PER I "CAVERNICOLI" - Dopo l'arrivo di Lory in studio, che racconta della sua esperienza nella Casa, toccando anche il delicato tasto della morte di suo figlio, è il momento dello show. Francesco, Walter, Stefano e Andrea sono pronti a esibirsi nei panni dei "Caverna dream men" ma devono far posto a un terzetto composto da Stefano Bettarini, Raffaello Tonon e Luca Onestini. Tra i tre il più a proprio agio con lo spogliarello sembra essere Bettarini anche se lo show finisce prestissimo. Poi tocca ai "Caverna dream men".