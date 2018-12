"Grande Fratello Vip", calici in alto: si festeggia Silvia Provvedi... e sua sorella

La cena organizzata per il compleanno di Silvia inizia con un brindisi per regalare alla serata quel tocco di brio in più. Nonostante la felicità di festeggiare in insieme ai compagni d’avventura, la gemella sente la mancanza della sorella.



“Tanti auguri amore mio, ti avrei voluta qui, grazie per avermi fatto vivere questa esperienza e grazie a tutti voi”, dice. Tutti alzano i calici e brindano ai suoi 25 anni e a quelli di Giulia.



Quando invece viene il momento di soffiare le candeline, Lory stupisce tutti e le consiglia: "Pensa al primo desiderio raggiungibile, perché se no la vita è lunga e si perde nei meandri del tempo".