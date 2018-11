Nella Casa del Grande Fratello Vip i concorrenti devono affrontare una prova subacquea molto speciale: formare delle coppie e baciarsi in apnea, per poi misurare le performance con il cronometro. I primi a cimentarsi sono Andrea e Stefano , mentre Giulia tiene il tempo. Dopo aver provato varie tecniche, i due passano il testimone alla seconda coppia, Francesco e Giulia . L’affiatamento tra i due gioca sicuramente a loro favore...

Benedetta osserva le coppie a bordo piscina e suggerisce: "Facciamo il giro e proviamo tutti". Mentre si sprecano i complimenti per la prova di Francesco e Andrea, arriva anche il turno di Lory. Prima di immergersi con Stefano non sembra troppo convinta delle sue capacità: "Io non riesco a stare sotto più di venti secondi". Ma sarà proprio lei a realizzare il record di apnea della Casa.