"Grande Fratello Vip", Giulia a Fariba: "Mamma, fatti da parte!"

Giulia Salemi non ha per nulla gradito l'ultima visita nella Casa del Grande Fratello Vip di Fariba durante la scorsa puntata. L'influencer ribadisce che questo legame intenso e asfissiante con la madre cambiasse, allentandosi: "Spero che mia mamma capisca che è giusto per la mia crescita e il mio benessere che si faccia da parte, che mi faccia proseguire da sola la mia vita. Esserci ma senza essere invasiva".