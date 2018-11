"Grande Fratello Vip", Walter Nudo contro tutti: "Sono due mesi che non dormo"

Addio calma zen per Walter Nudo. Da quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip un gruppetto di persone gli impedisce di riposare sereno. "Giulia, Silvia, Stefano, Francesco, stanotte siete entrati e avete fatto casino. Questa non è casa di nessuno, sono due mesi che non dormo. Come ve lo devo dire? Vi chiedo di lasciarmi dormire, vi devo pagare?" ha sbottato Nudo, strigliando il gruppetto di nottambuli.