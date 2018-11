"Grande Fratello Vip", pentimenti sulle nomination e nella Casa si canta

Nella Casa del Grande Fratello Vip si parla ancora di nomination. Giulia Salemi , Stefano Sala e Benedetta Mazza si confrontano sui nomi dei compagni che hanno mandato al voto e assicurano che non ci sono strategie ma solo "scelte di cuore". Intanto, a poche settimane dalla finale, finalmente si canta. In Caverna mentre lavano i piatti i ragazzi vengono sorpresi dalla musica...

A tarda sera Benedetta, Giulia, Stefano e Silvia sono ancora svegli e in cucina cominciano a ballare e a cantare con microfoni improvvisati, come se fossero in concerto.

Cantano a squarciagola un brano dopo l’altro e le risate richiamano anche il resto del gruppo che chiacchiera in camera da letto. Una canzone in particolare colpisce Andrea che esplode in lacrime: "Ti amo Anna" urla. Silvia lo consola: "Questi giorni sono difficili per tutti". Poi lo chef ritrova il sorriso...