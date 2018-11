Sarebbe bastato guardare l'espressione spaesata di Monte durante il siparietto di Fariba, mano a mano che uscivano dettagli, per capire tutto il suo smarrimento. E non è sembrato abbastanza a tranquillizzarlo nemmeno la rivelazione che alla fine si trattava di un gioco. "Non sono arrabbiato ma stranito - dice lui a Giulia -. Non capisco il coinvolgimento di mio padre e della mia ex in quello scherzo". Infatti in puntata è stato spiegato che Fariba a "Casa Signorini" ha bruciato alcuni peli pubici di Cecilia Rodriguez, e che il padre di Francesco non ha gradito questo "rito", chiamando la redazione del Gf per esprimere il suo disappunto.



D'altro canto disappunto lo ha espresso anche Giulia, che ha detto chiaramente in puntata di aver chiesto a sua mamma "di starne fuori" e lasciarle vivere questa esperienza da sola. ""Mi dispiace che ogni volta che vedo mia madre, tu debba essere coinvolto" dice lei a Monte. Ma Francesco deve iniziare ad abituarsi: se la relazione dovesse continuare fuori dalla Casa, dovrà avere a che fare con una suocera a dir poco esuberante...