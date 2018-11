27 novembre 2018 01:04 "Grande Fratello Vip": eliminate Martina e Giulia Provvedi, sfida al televoto per Lory e Benedetta Tante emozioni e sorprese nel tredicesimo appuntamento con il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini

Serata ricca di emozioni per il tredicesimo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini. Doppia eliminazione: a lasciare la Casa sono state Martina Hamdy e Giulia Provvedi. Per la prossima settimana la sfida al televoto sarà tra Benedetta Mazza e Lory Del Santo.

Si parte a spron battuto, con Ilary che dice ad Alfonso di non farsi scrupoli e di entrare pure a gamba tesa se lo ritenesse opportuno, e poi annuncia la doppia eliminazione per stasera. Ci si collega subito con la caverna per guardare una clip che riassume un po' di docce "sopra le righe" degli ultimi giorni. Dopodiché Ilary invita i "cavernicoli" a rientrare in Casa.



IL CASO LORY - Primo caso spinoso della serata. Si torna sulla discussione che giovedì scorso ha visto protagonista la Del Santo contro tutti gli altri. Sopratutto per il fatto che in alcuni confessionali ha messo in dubbio la sincerità di alcune relazioni iniziate nella Casa. Secondo Signorini ci sono due Lory: quella dei confessionali che dice le cose pane al pane e vino al vino e spesso condivisibili, e poi la Lory che ritratta. La situazione si scalda tra la Del Santo e Silvia Provvedi quando quest'ultima le dà, nemmeno troppo velatamente dell'ipocrita. "Tu pensi male perché lo fai spesso" le dice Lory.



DIFFERENZE GENERAZIONALI - Ancora Lory protagonista della nuova clip in cui si vedono tutte le "profezie" in materia di nomination puntualmente verificatesi. La Del Santo è convinta da tempo che il gruppo dei giovani abbia fatto squadra eliminando via via i concorrenti più maturi. L'ultimo in ordine di tempo è stato Walter, che ha preso una valanga di nomination.



I FALSI VERDETTI - I tre in nomination vengono invitati da Ilary in tre diverse stanze dove leggeranno singolarmente il verdetto. Tutti e tre crederanno di essere eliminati anche se non sarà vero. Walter, nella mistery room. Poi si passa a Martina nella stanza dei led. Infine tocca a Stefano. Walter rientra in salone e saluta tutti gli altri convinto di dover uscire. Anche Martina arriva e tutti rimangono stupiti, qualcuno inizia a capire che si tratta di uno scherzo. L'arrivo di Stefano completa il momento di confusione. Tutti vengono quindi invitati in studio per il verdetto vero.



IL VERDETTO VERO - I tre arrivano in studio e Ilary legge il nome del primo vip salvo che può rientrare in casa. E' Walter Nudo. Restano quindi Stefano e Martina a giocarsi la permanenza. Ma prima viene chiamato il freeze ed entra il papà di Stefano. E c'è una sorpresa anche per Martina: è un video del suo nipotino. Ma è il momento del risultato del televoto: il pubblico ha deciso di eliminare Martina. Stefano è salvo e può tornare in Casa.

TANTE SORPRESE PER ANDREA - E' il momento di Mainardi, il vip dalla lacrima facile. Viene invitato in confessionale dove trova un foglietto, in cui gli viene detto che potrà andare nella stanza dove gli è stata preparata la sorpresa solo se prometterà... di non piangere! Una sfida difficilissima per lui. Andrea va quindi nella stanza dei led dove trova un messaggio di sua figlia Michelle. Le lacrime sono lì lì per arrivare ma lui resiste, con uno sforzo immane, anche durante il video che si conclude con la dedica della sua piccola. Ma non è finita: deve andare nel limbo dove trova un'altra cloche. Sotto c'è un messaggio per lui di Antonella Clerici. Ma c'è una cloche anche in passerella. E non solo quella: lo aspetta la figlia in persona, e l'abbraccio tra i due è molto intenso e commovente.



LE NOMINATION DEGLI EX - La Blasi invita i vip eliminati a fare ciascuno il nome di un concorrente da eliminare come fossere ancora nella Casa. "Rivendication" che non hanno effetto sul gioco reale. Elia vota Giulia Salemi, Eleonora e Ivan Benedetta, mentre la Salemi prendi i voti anche di Jane e Alessandro. Battista e la Monsè puntano sulla Mazza. La Fusco e Silvestrin votano Francesco, Ela Stefano mentre Fabio e Merola votano Benedetta. E' proprio lei la più votata, un po' a sorpresa.



TORNA "LECCA LA PAROLA" - I vip dovranno sfidarsi nuovamente al gioco inaugurato nella scorsa puntata per ottenere un invito in suite. Ma intanto Signorini benda Ilary e la costringe a mettersi alla prova. Lei non si tira indietro e indovina la parola "Alfonso" dopo tre lettere.



IL RITO DI FARIBA - Signorini racconta del rito propiziatorio officiato dalla mamma di Giulia Salemi per aiutare l'amore della figlia con Francesco Monte. A "Casa Signorini" ha bruciato un mozzicone di sigaretta fumata da Monte, una cioccia di capelli di Giulia e dei peli pubici di Cecilia Rodriguez. Giulia è visibilmente imbarazzata e anche contrariata. "Non avrei mai fatto una cosa del genere, io le voglio bene ma siamo diverse - dice -. Poi le avevo chiesto di farmi fare questa cosa da sola e non intromettersi". Fariba compare quindi, freezata, nella sala dei led dove Giulia la raggiunge. Viene fuori che tutto è stato fatto come uno scherzo.