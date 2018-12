"Grande Fratello Vip", pool party in piscina sfidando il freddo

Serata "rinfrescante" nella Casa del " Grande Fratello Vip ". I concorrenti rimasti si sono buttati in piscina sfidando la temperatura (non certo mite) di inizio dicembre. Per scaldarsi hanno fatto in modo di bruciare più calorie possibili in un allenamento intensivo guidato da Silvia Provvedi , che si è calata molto bene nei panni di istruttrice.

Silvia guida e tutti seguono, come in una lezione di acqua fitness professionale. Almeno fino a quando il Grande Fratello non diffonde nuovamente la musica in Casa, per cui l’allenamento si trasforma più in un'esibizione di stile libero, mescolando balli e tuffi in un crescendo di divertimento. E tra una risata e un balletto, c'è tempo anche per un paio di "freeze" che, vista la temperatura mai hanno avuto nome più indicato...