"Grande Fratello Vip", i timori e le preoccupazioni di Stefano

Ci si avvicina alla finale del "Grande Fratello Vip" e Stefano appare turbato e preoccupato: manca poco alla fine di quest’avventura ed è il momento di fare i conti con alcune questioni lasciate in sospeso. "Vorrei che fosse tutto come prima, non vorrei affrontare le cose che devo affrontare”, ammette. Il modello parla di Dasha, interrogandosi: “Magari si è già rifatta una vita. Conoscendola avrà già tirato le sue somme e non vorrà nessun confronto".