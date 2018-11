"Grande Fratello Vip", Walter Nudo e Jane Alexander in nomination

Walter Nudo e Jane Alexander si sfideranno al televoto per poter rimanere all'interno della casa del "Grande Fratello Vip". Dopo la nomina di Silvia Provvedi a prima finalista, i concorrenti sono stati divisi in due gruppi che vivranno d'ora in avanti separati.



Da una parte ci sono Lory, Silvia Provvedi, Giulia Salemi, Benedetta e Andrea che continueranno a soggiornare nella casa, mentre Francesco, Stefano, Jane Alexander, Martina, Giulia Provvedi e Walter dovranno adattarsi alla vita in caverna. Una separazione che ha portato a tanta tristezza soprattutto tra chi, come Giulia e Francescom, aveva creato dei legami molto speciali.