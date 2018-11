"Grande Fratello Vip", Silvia Provvedi è la prima finalista

Silvia Provvedi è la prima finalista del "Grande Fratello Vip". Il pubblico ha decretato tramite il televoto il vincitore tra Andrea, Benedetta, Giulia Salemi, Lory Del Santo e la mora di Le Donatella. Gli inquilini della casa sono stati convocati nello studio del reality show senza sapere che il pubblico avrebbe scelto tra di loro il primo finalista.



La produzione, infatti, li ha voluti "ingannare" dicendo che il televoto avrebbe eliminato uno del gruppo. Saputo il nome del vincitore, la tristezza si è subito impadronita di Giulia Provvedi che sapendo di dover continuare a giocare da sola ha iniziato a piangere pensando alla sorella appena esclusa dal gioco: "Io la amo follemente: è una persona unica e speciale. Qui ha ritrovato il sorriso" ha commentato.



La gioia, però, non ha tardato ad arrivare: quando Ilary Blasi ha annunciato che Silvia sarebbe rimasta in gara come prima finalista la felicità da parte di tutti è stata davvero tanta.