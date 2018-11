"Mai Dire Grande Fratello Vip", Walter Nudo diventa un maestro di meditazione

Imparare a controllare le proprie emozioni e a rilassarsi può essere davvero importante quando si vive a contatto con le stesse persone da settimane. Così Walter Nudo ha deciso di insegnare agli altri inquilini della casa del "Grande Fratello Vip" delle tecniche di meditazione, ma non sembra che le sue lezioni siano state molto apprezzate.



C'è chi all'improvviso si ricorda di aver lasciato il sugo sul fuoco, come Lory Del Santo, o chi invece dichiara apertamente di non aver capito nulla, per esempio Andrea. Le lezioni dell'attore, però, non sono passate inosservate alla Gialappa's Band che ha deciso di riassumere le reazioni più divertenti ed esileranti alle tecniche meditative di Walter Nudo.