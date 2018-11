“Grande Fratello Vip”, Francesco Monte: “Io e Giulia non siamo innamorati”

Coccole, litigi, sorrisi, insulti e poi baci: la storia d'amore tra Giulia Salemi e Francesco Monte all'interno della casa del "Grande Fratello Vip" ha un percorso davvero tormentato. Tra id ue la scintilla sembra essere scoccata ma la coppia fa devvero fatica a capirsi.



Nel commentare quello che stanno vivendo, Francesco Monte ha voluto sottolineare: "Io non sono innamorato di Giulia. Nessuno dei due ha mai parlato di innamoramento. Provo qualcosa di più forte di un affetto, ma non posso parlare d'amore, anche perché per farlo bisogna vivere la realtà anche fuori da qui". L'influencer, però, non sembra pensarla allo stesso modo ed ha ribattuto: "C'è stata una grande evoluzione: in queste ultime 48 ore Francesco si è sbilanciato nell'affetto con un bacio".