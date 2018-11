18 novembre 2018 15:37 "Grande Fratello Vip", confronto tra Giulia e Francesco tra tenerezze e dolci parole Giulia e Francesco, dopo un periodo di alti e bassi, finalmente chiariscono i loro sentimenti

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" Giulia Salemi e Francesco Monte continuano a tessere e disfare la propria tela amorosa, tra riavvicinamenti e lontananza. La giovane si avvicina all’ex tronista stringendolo in un lungo abbraccio. "Ci sono a prescindere da noi", ci tiene a sottolineare. "Ma rimane affetto", convinta di un periodo di stand by nella loro relazione. E lui ribatte: "L'affetto è tra amici, amore tra due innamorati, noi siamo una via di mezzo".

Giulia ribadisce di essere convinta della decisione che ha preso. Sguardi intensi si alternano a lunghi silenzi e poi Francesco sottolinea a sorpresa: "Se non provassi niente per te non avrei mal di stomaco, non sarei nervoso se non ti abbraccio, se non ti ho vicino".

Giulia sembra un po' spiazzata dalla dichiarazione di lui. Per lei ci sono questi cinquanta giorni trascorsi che devono essere considerati. "Viviamoci con tranquillità", propone mamentre la conversazione continua sembra che i due arrivino a concordare sul fatto di sentirsi impegnati emotivamente.



"A me è andato via il mal di stomaco, questo vuol dire sbilanciarsi", fa il punto Francesco. Tra i due sembra tornata la pace, suggellata da una serie di baci reciproci.